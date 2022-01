Kaupunki on tekemässä tutkintapyynnön poliisille. Moottoriajoneuvoilla ajaminen on kielletty myös Liukuslahden jäällä turvallisuuden vuoksi.

Kyynijärvelle on tänäkin talvena tehty laiton jäärata. Talvi ei ole ensimmäinen. Radalla on ajettu moottoriajoneuvoilla muun muassa alkuyöstä ja niin, että melu on kuulunut Alisen alueen taloihin – sisälle asti.

Ilman kaupungin lupaa jäälle ei ole asiaa moottoriajoneuvoilla. Kyynijärvelle jääradan tekeminen vaatisi maastoliikennelain mukaisen luvan, mutta asianmukaista lupaa sinne ei ole haettu.