Nokian perusturvassa on muun muassa luetteloitu irtaimistoa ja kalusteita, perattu siirtyviä sopimuksia ja käyty läpi työntekijöiden tehtäväkuvaukset

Sote on jo ovella – mutta mitä siirtyminen käytännössä tarkoittaa?

Nokian kaupungin perusturvajohtaja Sanna Rautalammi ja vs. hoitotyön johtaja Heidi Leppänen kuvattiin maanantaina kaupungintalolla.

”355 päivää ja 12 tuntia”, näytössä lukee maanantaina 10. tammikuuta puolen päivän aikaan.

Kaupungin perusturvan vs. hoitotyön johtajalla Heidi Leppäsellä on käytössään laskuri, joka kertoo, kuinka kauan on aikaa siihen, kun Nokian terveyspalvelut siirtyvät kaupungilta hyvinvointialueen järjestettäväksi.