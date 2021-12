Suun terveydenhuollossa on edelleen poissaoloja ja sijaisten saaminen on vaikeutunut.

Nokian kaupunki on paininut pitkään hammaslääkäri- ja suuhygienistipulan vuoksi. Käytännössä tämä on näkynyt niin, että varattuja kiireettömiä aikoja on jouduttu siirtämään.

Kaupunki solmi jo alkuvuodesta 2021 erillisen määräaikaisen sopimuksen hammashoidon ylityökorvauksista. Sopimusta on nyt päätetty jatkaa, sillä suun terveydenhuollossa on edelleen poissaoloja ja sijaisten saaminen on vaikeutunut.