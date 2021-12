Jotta kiireellinen hammashoito saadaan turvattua, kiireettömän hoidon aikoja joudutaan yhä siirtämään.

Kaupungin hammashoidossa on pulaa henkilöstöstä, minkä vuoksi varattuja aikoja on jouduttu siirtämään.

Nokian kaupungin hammashoidossa on pulaa henkilöstöstä, tiedottaa Nokian kaupunki.

”Koko kuluneen syksyn ajan sijaistyövoiman saaminen on ollut vaikeaa, minkä vuoksi varattuja hoitoaikoja on jouduttu siirtämään. Valitettavasti joidenkin asiakkaiden hoitoaikoja on siirretty useasti. Kaupunki pahoittelee tilannetta”, tiedotteessa todetaan.