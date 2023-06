Yhteensä 74 suoritusta 29 lajissa.

Viitisenkymmentä pääosin nuorta yleisurheilijaa nautiskeli Tapio Rautavaaran kentällä keskiviikkona 14. kesäkuuta Nokian Urheilijoiden Kesäkuun kisan merkeissä. Lajisuorituksia nähtiin yhteensä 74, 29 eri lajissa.

T13-sarjassa kilpailleet hyvät kaverukset, NoU:ta edustava Emilia Hänninen ja Pyryn Miisa Lyijynen, osallistuivat useampaan lajiin. Jo pituuskisa toi molemmille uudet ennätykset, kun Emilia ponnisti lukemiin 3,90 (aiempi ennätys 3,70) ja Miisa 3,82 (3,59).

”Korkeushyppy on ykköslajini. Siinä ennätys on nyt 128. Tavoitteena on tänä kesänä päästä ainakin 130 saakka. Oma pituus auttaa korkeushypyssä”, kertoo jo 160-senttiseksi venähtänyt Emilia Hänninen (s. 2011).

Hän on harrastanut yleisurheilua kuusi vuotta. Innostajana toimi lajia harrastanut oma isä. Muihin omiin harrastuksiin kuuluu padelin pelaaminen ja ratsastus.

”Seuraava yleisurheilukilpailu on seuraottelu Hämeenlinnassa”, sanoo kolmesti viikossa yleisurheilua harjoitteleva Emilia.

Hyvät kaverukset, NoU:ta edustava Emilia Hänninen ja Pyryn Miisa Lyijynen, osallistuivat useampaan lajiin T13-sarjassa keskiviikkoillan Kesäkuun kisoissa.

Myös Miisa Lyijynen (s. 2010) ehtii yleisurheilukentältä hyvin muuhunkin. Hän harrastaa lisäksi balettia ja pianonsoittoa.

”Minulla oli kahden vuoden tauko, mutta sitten tuli yleisurheilua ikävä. Mielilajini on pikamatkat. Tavoitteena on parantaa 60 metrillä omaa ennätystä, joka tällä hetkellä on 9,36.”

Kesän tavoite meni heti uusiksi, sillä hän juoksi pituuskisan jälkeen Nokian kentällä saman tien ajan 9,16. Miisan kilpailukausi jatkuu seuraavaksi Ikaalisten juhannuskisoissa.

Iina Saranpää otti kaksi hopeasijaa toukokuun lopulla koululiikuntaliiton yleisurheilun mestaruuskisoissa. Nokian kentällä hän paransi 800 metrin ennätystään yli kymmenen sekuntia.

T13 60 metrin nopein oli NoU:n Iina Saranpää (s. 2010) ajalla 8,47. Runsasta puolta tuntia myöhemmin vauhti kesti hienosti T19 sarjan 800 metrillä. Kilpailun voitto tuli omalla uudella ennätysajalla 2.30,53. Entinen ennätys parani yli 10 sekuntia.

Myös jalkapalloa FC Nokian riveissä pelaavan Iina Saranpään laji yleisurheilussa on juoksut, mutta päämatkaa ei ole vielä valittu. ”60 metriä, 800 metriä, 1 000 metriä. Kaikilta niiltä odotan kesän aikana hyviä tuloksia.”

Hän sanoo treenanneensa talven aikana hyvin, paljon kertyi erilaisia vetoja. Se näkyi nyt uudessa ennätyksessä. Jo aiemmin tulivat hopeasijat Viholan koulun edustajana T13 sarjassa 60 metrin ja 1 000 metrin matkoilta Koululiikuntaliiton mestaruuskisoissa Mikkelissä toukokuun lopulla.

Uusi päälaji

800 metrin kilpailussa oli mukana myös Tuuli Murtoniemi (s. 2005). Hän sai siitä hyvän harjoituksen päälajiinsa kävelyyn. Viime kesän N17-sarjan SM-pronssimitalisti avasi tämänkin kauden lupaavasti voittamalla Lempäälässä 5 000 metrin ratakävelyn piirinmestaruuden N19-ikäluokan kauden kärkiajalla (31.17,65). Nokian lukiolainen menestyi hänkin KLL:n kisoissa N19-sarjan kävelymestaruudella. Samoissa kisoissa Venla Patrikainen otti hopeaa N17-sarjan kävelyssä.

”Juoksukilpailuja on välillä hyvä käydä, kun kävelykisoja on kauden mittaan vähemmän. Kun sarjani on tällä kaudella N19, on vastassa nyt vuotta vanhempia, mutta viiden parhaan joukkoon tavoittelen SM-kisoissa”, Tuuli Murtoniemi kertoo.

Vähintään siihen lienee hyvät mahdollisuudet, kun SM-hallikävelyistäkin irtosi nelossija, vaikka tekniikka ei ollut kohdillaan.

”Kävely on kuitenkin alkanut sujua juoksua paremmin ja niin siitä on tullut päälaji.”

Seuraava koitos on heinäkuun alun Kävelykarnevaalit. Tuuli Murtoniemen kesä sujuu paljon muutenkin kentällä oman seuran nuorten ohjaajana, ennen syksyllä alkavaa lukion kolmatta luokkaa.

Katso alta vauhdikkaita kuvia kisoista:

Linnea Silander, NoU, paransi pituusennätystään roimasti, lukemiin 3,10 pituudessa T11-sarjassa.

T9-sarjassa kilpailtiin 40 metrin pikajuoksussa. Lähtö oli tiukka.

Pyryssä yleisurheilua harrastavan, T11-sarjassa kilpailevan Milja Koiviston uusi pituusennätys on nyt 3,29.

NoU:n Emilia Hänninen urakoi keskiviikkoiltana kolme lajia: pituushyppy, 60 metriä ja 600 metriä. Kaikissa syntyi uusi oma ennätys.