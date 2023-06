Tyttöjen FC Nokia YJ on kerryttänyt mukavasti pisteitä – Sarjapaikka taattu myös syksylle

Kevätkierroksen osalta sarjaa on FC Nokia YJ:n osalta jäljellä yksi ottelu, joka pelataan sunnuntaina 18. kesäkuuta Tuusulassa.

T18 Ykkösessä FC Nokia YJ -nimellä pelaava T15-joukkue on palloillut kolme ottelua toukokuun lopun ja kesäkuun alun aikana.

Ensin kohdattiin keskinäisessä ottelussa oman seuran B-tytöt ja tällä kertaa vanhemmat olivat vahvempia. Harmittavasti kauden huonoin peli osui keskinäiseen kohtaamiseen. Peli päättyi tappioon lukemin 2-7. Tästä huolimatta peli oli pelaajilta vahva näyttö jälleen kerran pallollisesta pelaamisesta haastavalla alustalla, olivathan kyseessä kauden ensimmäiset peliminuutit nurmikentällä. Osumista vastasivat Venla Sulonen ja Enni Huikuri.

Seuraavaksi kohdattiin kärkipään joukkueista aina vahva FC Honka kevätjuhlien aattona päänurmella. Ottelun alun vieraat painoivat pelivälinettä Nokian päätyyn, mutta tämän jälkeen otteet kentällä tasoittuivat. Tauolle mentiin vieras johdossa 0-2. Loppulukemat kirjattiin hyvinkin tasaisesta ottelusta lukemin 0-4 Hongalle, joka käytti omat maalipaikkansa tehokkaammin hyväkseen.

Porin valkopaitainen MuSa painosti, mutta Nokian tytöt saivat pelin päättymään tasan 2-2.

Maalia metsästettiin

Keskiviikkona 7. kesäkuuta FC Nokia YJ sai vieraita Porista, kun MuSan salama saapui tarkistamaan nokialaisten kesäkunnon. Ottelun alku oli kotijoukkueelta erittäin vahva ja pallon hallinta olikin läpi ottelun kotijoukkueella. Hyvästä hallinnasta huolimatta ottelun ensimmäinen maali merkattiin vieraille, kun vapaapotku leijui etuyläkulmasta sisään auringon siivittämänä. Tauolle mentiinkin 0-1 vierasjohdossa. Myös ottelun toinen maali meni vieraille, tällä kertaa pallo löysi tiensä verkkoon maalinedusruuhkasta.

Nokia ei kuitenkaan luovuttanut vaan jatkoi maalin metsästystä, mutta tiukassa olivat osumat. Lopulta Helmi Kuusenoja onnistui nostamaan pallon maalivahdin yli verkkoon ja kavensi tilanteeksi 1-2, kun ottelua oli pelattu 83 minuuttia. Vieraat ajattelivat jo selvinneensä kotijoukkueen rynnistyksestä ja vievänsä täyden pistepotin mukanaan, mutta kotijoukkue oli toista mieltä ja ajassa 90+2 minuuttia ohjasi Kuusenoja illan toisen osumansa Venla Sulosen tarjoilemasta kulmapotkusta. Ottelu päättyi tasatulokseen 2-2.

Kevätkierroksen osalta sarjaa on FC Nokia YJ:n osalta pelaamatta yksi ottelu, joka onkin sunnuntaina 18. kesäkuuta Tuusulassa, kun joukkue matkustaa PKKU2:n vieraaksi. Sarja on tarjonnut nuorelle joukkueelle hyviä, kovia pelejä ja pisteitäkin on karttunut sen verran, että tässä sarjassa saadaan jatkaa myös syyskierroksellakin.

Kirjoittaja on FC Nokian junioripäällikkö.