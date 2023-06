Nokialaisen e-urheiluorganisaation RoundsGG:n nousu varmistui myöhään torstaina pelatulla pudotuspelivoitolla. Selvänumeroisen voiton myötä joukkue etenee kansainvälisesti kovatasoiseen CS:GO ESEA Advanced -liigaan ja suomalaisten Counter-Strike-joukkueiden eliittiin.

"Tiesimme keväällä kauden alkaessa, että joukkueessa on rutkasti potentiaalia ja että joukkue on kokeneen pelinsisäisen johtajan Panu ”p12” Schutschkoffin johdolla vaarallinen. Kun palaset ovat alkaneet loksahdella kohdalleen ja syvyyttä ja elementtejä on lisätty, on itsellenikin tullut hieman puskista joukkueen todellinen potentiaali", naurahtaa joukkueen valmentaja Toni Nikka.

Joukkue päätti runkosarjan yhdeksän ottelun voittoputkeen ja on jatkanut vahvaa menoaan myös pudotuspeleissä. Nousu varmistui, mutta pudotuspelit jatkuvat: Rounds taistelee tulevissa otteluissa koko ESEA Main -liigan voitosta.

Joukkueessa pelaavat Panu "p12" Schutschkoff, Kosti "Kollo" Kallioniemi, Timo "m0n0xx" Irmasto, Elmeri "ykis" Lind ja Miika "welho" Mäki-Hoimela.

Joukkueen otteluita voi seurata Twitch-suoratoistopalvelun kanavalla "roundsgg".

