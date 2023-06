Koripalloerotuomari Elias Anttosen urasta kertovassa jutussa, joka ilmestyi Nokian Uutisissa torstaina 1.6.2023 on korjattu Korjattu playoff-pelien oikea määrä, joka on 10 ja välierien 3. Jutussa luki aluksi virheellisesti 15 playoffia ja 10 välierää. Jutusta on myös muutettu sitaatista sana ”palautusta” sanaksi ”palautetta” eli oikea lainaus kuuluu näin: ”Ihan mukavasti pelejä oli. Kyllähän runkosarjasta finaaleihin palautetta tulee jonkin verran.”

