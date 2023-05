Jo Suomessa pelipäivät voivat venyä arkenakin 13–14-tuntisiksi.

Nokialainen koripalloerotuomari Elias Anttonen on viheltänyt lajia 12 vuotta. Korisliigassa hän on ollut seitsemän vuotta. Ensimmäisenä kautena Korisliigassa pelejä tuli 23.

”Kolme kautta vihelsin divaria ja naisten liigaa. Olihan siinä pieni jännitys päästä miesten Korisliigaan. Yksi syy oli se, että olin nuori liigaan. Ensimmäiset finaalipelit olivat kaksi vuotta sitten”, toteaa Elias Anttonen.

Tällä kaudella playoff-pelejä tuli 15, välieriä 10 ja kuudesta finaaliottelusta Anttonen oli mukana neljässä ottelussa. Menneellä kaudella Eliaksen Korisliigan ottelumäärä oli 45.

”Ihan mukavasti pelejä oli. Kyllähän runkosarjasta finaaleihin palautusta tulee jonkin verran. Paljon riippuu vihellämmekö meidän omalla työtasolla. Työrauha on ollut tänä keväänä hyvä ja se kertoo tuomariryhmän onnistumisesta. Ihmisiähän tuomaritkin ovat ”, Anttonen jatkaa.

Eliaksen mukaan homma on paljon vuosien aikana rauhoittunut, kun tuomarit tekevät oman työnsä, valmentajat omansa ja pelaajat samoin.

”Kyllähän pelipäivät ovat pitkiä. Esimerkiksi Joensuun arkipeli vie päivästä 13–14 tuntia, joten saa kyllä autossa istuskella. Teen kouluissa viransijaisuuksia, ja ne hommat käyvät hyvin yhteen tuomaroinnin kanssa”, Anttonen sanoo.

Nyt ulkomaille

Anttosella on kaksi ulkomaan reissua tuomaroinnin kera. Makedoniassa pelataan U20-vuotiaiden B-sarjan EM-kisat ja Anttonen on siellä ainoa suomalaistuomari. Siellä on myös Suomen maajoukkue.

”Sinne ja seuraavaksi heinäkuu-elokuun vaihteessa on parin viikon Kiinan-reissu. Sain keväällä maalis- ja huhtikuun vaihteessa tietää reissusta. Siellä on universiaadit. Siellä on korismaita ympäri maailmaa. Vain muutama joukkue on Euroopasta. Etelä-Amerikasta useita. Joona Haaja lähtee parikseni”, Anttonen kertoo.

Jos nuo matkat menevät hyvin, on mahdollista, että Anttonen tullaan jatkossa näkemään euroliigan tai jopa mestarien liigan otteluissa. Noissa peleissä Nokialta lähtöisin oleva erotuomari Ville Selkee on ollut vuosia, mutta jättää kyseiset tehtävät. Selkee valittiin valmentajien ja pelaajien äänestyksessä maanantaina jo kolmannen kerran peräkkäin vuoden Korisliigan erotuomariksi.