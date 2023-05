NoPS joutui taipumaan tiukkaan tappioon Poria vastaan – näin SM-karsintasarja jatkuu

Vaikka tappio nyt tulikin, on NoPS varmistanut vähintään paikan SM-karsintaan kuudennella sijallaan.

Jalkapallon A-nuorten SM-karsintasarja lähestyy loppuaan, kun jäljellä on kaksi kierrosta. Sunnuntaina Nokian keskuskentällä kohtasivat NoPS ja sarjakakkonen Pori Akatemia yj. Ottelussa tehtiin tasan yksi maali, joka tuli 15. minuutilla vieraille. Voitolla Pori nousi sarjakärkeen. Porin lisäksi GrIFK on varmistanut SM-sarjapaikan.

”Me olimme alussa hiukan ihmeissämme, mutta maalin jälkeen pääsimme peliin mukaan. Ottelu oli meiltä miehekäs taistelu. Olen ylpeä koko joukkueesta”, toteaa päävalmentaja Rami Rosenberg.

Päävalmentajaa jäi harmittamaan loppukiri, joka jäi torsoksi. Porin päävalmentajalla, aikoinaan Liigassakin pelannut ja maajoukkueessakin esiintynyt, Risto Puustisella riitti sanailua tuomaristoa kohtaan. Se tuotti varoituksenkin.

”Nyt on selvitettävä kaksi jäljellä olevaa ottelua voittoisasti. Parin viikon päästä on TPS ja sen jälkeen Kaapo. Kaapo aiheutti keväällä Menkalassa meille 3–5-tappion. Sitten katsotaan riittävätkö pisteet SM-sarjaan ilman yhtä karsintaottelua. Meitä ei sarjassa enää kukaan ohita, mutta meillä on mahdollisuus nousta viidentenä olevan HJS:n edelle”, jatkoi Rosenberg.

HJS:n jäljellä olevat ottelut ovat jo Ykköseen matkaavia Kaapo ja Pöxyt-joukkueita vastaan.

Sarjatilanne sunnuntain jälkeen: Pori Akatemia yj 16/33, GrIFK 16/32VPSj 16/29, Ilves 15/25, HJS 16/25, nämä viisi ovat menossa SM-sarjaan. Karsintapaikalla Nops 16/24. Ykköseen matkaavat Pöxyt, Kaapo, TPS ja FC Inter.

Tulevana viikonloppuna ei pelata koulujen päättäjäisten takia. Pelit jatkuvat 11.6.