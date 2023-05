FC Nokia1 matkusti helatorstaina Espooseen Esp2:n vieraaksi valtakunnallisessa T-18-sarjassa. Ottelussa tehtiin vain yksi maali, joka syntyi 45. minuutilla juuri ennen taukoa. Sen teki kotijoukkueesta Eveliina Vidlund.

”Tuo maali syntyi sekavien vaiheiden jälkeen maalin edestä eli se oli sellainen ”räkämaali”. Meillä ei ollut mitenkään aktiivista peliä avausjaksolla. Toisella puoliajalla peli oli jo parempaa, mutta sitä kaivattua maalia ei saatu aikaiseksi. Tällaista peli on”, toteaa päävalmentaja Mika Räisänen.

Tulevalla viikolla tytöillä on useampi peli. Lauantaina osa tytöistä matkaa Maarianhaminaan naisten otteluun. Tiistaina on naisten Kolmosen kamppailu TamUa vastaan, keskiviikkona paikalliskamppailu, jossa FC Nokia1 kohtaa Pirkanmaan alueelta kootun yhdistelmäjoukkueen, josta pääosa on FC Nokiasta. Perjantaina on vuorossa Suomen cupin ottelu VPS:ta vastaan, jossa pelaa T-18-joukkue.