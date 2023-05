Päävalmentajan mukaan Nokian joukkueessa oli aistittavissa otteluputken aiheuttamaa väsymystä.

Jalkapallon T-18 sarjassa FC Nokia1 kohtasi Menkalassa kovassa helteessä TPS:n, joka on yksi sarjan suosikeista. Vierasvoitto kirjattiin lopulta maalein 0–2 (0-0). TPS on pelannut viisi ottelua. Taskussa on neljä voittoa ja yksi tasapeli. FC Nokialla on viidestä ottelusta kolme voittoa ja kaksi tappiota.

”Peli oli tasaista, mutta TPS onnistui paremmin maalipaikoissa. Jo ennen ottelua oli joukkueestani aistittavissa väsymyksen poikasia. Useat tytöt pelasivat yhdeksän päivän aikana viidestä kuuteen peliä. Vielä eilen oli naisten ottelu”, päävalmentaja Mika Räisänen sanoo.

Kunnon helle vaikutti lisää pelaajien väsymiseen.

”Se mikä oli hyvää, oli kova yritys ja taistelutahto, mutta tässä tuli lopussa seinä vastaan. Nyt otetaan kunnon palautus ja torstaina Espooseen metsästämään pisteitä. Onhan tämä alku tytöiltä mennyt kokonaisuudessa hyvin. Cupissa on seuraavana vastassa Kakkosessa pelaava VPS”, päävalmentaja jatkoi.

Cupin peli pelataan keskuskentällä kolmoskentällä 26.toukokuuta