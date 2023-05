Nops kohtaa Veikkausliigassa pelaavan joukkueen keskusurheilukentällä.

Jalkapallon ystäville on luvassa huipputason ottelu Nokialla. Keskiviikkona 17. toukokuuta Suomen cupin neljännellä kierroksella Nops kohtaa Veikkausliigassa pelaavan Ilveksen keskuskentällä. Joukkue on pelannut viisi ottelua, joista kaksi kolmen pisteen voittoa ja yksi tasapeli sekä kaksi tappiota. Maaliero on ennen viikonvaihdetta 5–5.

”Lähdemme haastamaan liigajoukkuetta omalla pelillämme. Meillä ei ole paineita. Meillä on todella hieno mahdollisuus kohdata liigajoukkue. Nokialla ei ole kovin usein ollut tällaista peliä”, toteaa päävalmentaja Eero Kanerva.

Kanerva uskoo, että koska ottelu pelataan keskuskentällä, nokialaisjoukkueella on pieni etu. Etu tulee siitä, että kenttäpohja ei ole tasainen sametti.

