FC Nokia pelaa kevätkierrosta valtakunnallisessa T18 Ykkösessä kahdella joukkueella. B-tyttöjen lisäksi sarjassa on FC Nokia yj, jonka runko koostuu seuran C-ikäisistä 2008 syntyneistä tytöistä. Lisäksi joukkueessa pelaa lähiseudun seurojen (Apassit, Ylöjärven Ilves ja Leki-Futis) pelaajia, siten että yksittäisissä peleissä heitä on mukana yleensä 1–3.

Sarja on alkanut tältäkin joukkueelta hyvin, ja kun pelejä on pelattuna 4, on pistetili karttunut kuudella pisteellä ja joukkue pitää hallussaan neljän kierroksen jälkeen sarjan kuudetta sijaa.

FC Nokia yj kärsi avauskierroksella tappion yhdelle sarjan ennakkosuosikeista, TPS:lle lukemin 1–6 kotonaan. Toisessa ottelussa nokialaiset matkasivat Espooseen paikallisen palloseuran vieraaksi ja ottelu EPS2 - FC Nokia yj päättyi vierasvoittoon lukemin 0–2.

Tämän jälkeen matkattiin toisen ennakkosuosikin Rauman Pallo-Iirojen kotiluolaan Äijänsuon stadionille. Peli Raumalla jätti valmennusjohdolle paljon jossiteltavaa, sillä kotiin lähdettiin 5–0 tappion kanssa, vaikka ottelussa pallon hallinta oli pitkälle vierasjoukkueella. Kotijoukkue osui paikoistaan hyvin sisään ja vierailla ei viimeistely onnistunut, joten jalkapallo näytti nurjan puolensa.

Kotipeliin Menkalaan saatiin sunnuntaina vieraita Nummelasta, kun FC Nokia yj pääsi haastamaan NuPS:n. Ottelu oli alusta loppuun täysin Nokian hallinnassa ja se veikin ottelun nimiinsä lukemin 4–1. Tässäkin ottelussa isoimmat haasteet olivat maalinteossa – ylärimaakin kolkuteltiin useaan otteeseen. Hyvällä pallollisella pelillä kuitenkin FC Nokia yj:lle sarjassa toinen voitto.

Tiedetään, mitä viikolla harjoituksissa harjoitellaan, sillä perjantaina joukkue matkaa Raisioon Raifu/MaPS yj:n vieraaksi.