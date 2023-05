Nokialainen nyrkkeili sarjaa ylempänä, koska omaan sarjaan ei löytynyt vastustajia.

Boxing Club Nokian Nelli Korkalainen ylsi turnausvoittoon viikonloppuna. Tampereen Hervannassa iskettiin kansainvälinen junioreiden Pirkka-Turnaus. Turnaus järjestettiin jo 35. kertaa.

Boxing Club Nokiaa edustava Korkalainen otteli sarjaa ylempänä, koska omaan sarjaan ei löytynyt vastustajia ennakkoon. CT45 kg -sarjan loppuottelussa vastakkaiseen kulmaan asettui nyrkkeilijä Ruotsista, Knvista Boxingia edustava Lisa Dverstorp. ”Dverstorp on menestynyt myös Ruotsin mestaruuskilpailuissa, joten tiedossa oli kova ottelu”, toteaa valmentaja Jani Sorola.

Taktiikkana oli lähteä heti ottelun alusta viemään tila pois pidemmältä ja isommalta vastustajalta, ja siinä onnistuttiin, eikä ruotsalainen päässyt toteuttamaan omia vahvuuksia.

Nokialainen riisui aseista ruotsalaista nyrkkeilijää erä erältä. Korkalainen otteli järkevästi toteuttaen omaa nyrkkeilyä koko ottelun ajan vieden ottelun nimiinsä kaikin tuomariäänin 3–0.

”Hienoa, että saatiin Nellille vielä ottelu tälle keväälle kotimaassa, sillä meillä on ollut vaikeuksia saada otteluja Suomessa, koska harrastajat ovat vähissä näissä pienempien tyttöjen sarjoissa. Nelli on joutunut hakemaan ottelukokemusta pääsääntöisesti ulkomailta ja sielläkin on menestystä tullut”, toteaa Sorola.

Sorolan mukaan nyt on aika lyödä kevät pakettiin ja huilata hetki. Kesäkuussa aloitetaan peruskuntokausi ja valmistautuminen syksyn kilpailukauteen, johon kuuluvat ainakin kotimaassa Kultahanska-turnaus, junioreiden TUL-turnaus, C-junioreiden suomenmestaruuskilpailut sekä ulkomailla Tallinnan mestaruuskilpailut ja HSK Box Cup Tanskassa johon Nelli lähtee puolustamaan viimevuotista mestaruutta.