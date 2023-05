Antero Lehto poistuu BC Nokian riveistä – Paluu Tampereen Pyrintöön on edessä

Antero Lehto siirtyy Pyrintöön, jonka pelipaidassa hän on ehtinyt pelata peräti 19 kautta.

Kolme vuotta BC Nokian kapteenina toiminut Antero Lehto, 39, siirtyy takaisin Pyrintöön.

”Virtaa riittää ja Pyrintö otti yhteyttä. On mukava vielä jatkaa pelaamista. Minulla on Pyrinnön kanssa 1+1-vuotinen sopimus. Siellä on tuttu mies valmennuksessa, kun Vasellin Tero siirtyi sinne Uudestakaupungista”, toteaa Lehto.

Vasell oli kaksi vuotta Greg Gibsonin apuna, kun Lehto tuli siirrolla Tampereelta Nokialle. Lehto ehti pelata Nokialla kolme vuotta.

”Olin mielissäni, kun kuulin neuvotteluista Anteron kanssa. Pyrintö haki johtajuutta joukkueeseen ja sen he saavat Lehdosta”, Tero Vasell kommentoi Lehdon siirtoa.

Korisliigaa Lehto on pelannut 23 kautta. Pyrinnön paidassa hänelle on tullut kolme mestaruutta ja yksi cup-voitto.

Keväällä Lahti-ottelussa Antero Lehto saavutti yhden virstanpylvään, kun hänelle tuli täyteen yli 20 000 peliminuuttia, joka on tunneissa 333.

Toisena peliminuuteissa runkosarjassa on Seagullsin Timo Heinonen, jonka minuutit ovat 18 707. Kolmantena Korihaiden Bojan Sarcevic.