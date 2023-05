Joukkueen tavoite oli tällä kaudella koko ajan olla Suomen ykkönen. Toukokuun jälkeen alkaa jälleen työnteko.

Suureen pettymykseen päättyi Nokian KrP:n finaali turkulaista TPS:a vastaan huhtikuussa. TPS vei mestaruuden otteluvoiton 4–3.

Finaalisarja alkoi Raholassa, ja TPS vei Näätien kotiedun. Seuraavat kolme ottelua KrP voitti. Lopullisen ratkaisun ensitahdit alkoivat viidennessä pelissä, jolloin mestaruus oli katkolla Raholassa.

”Kaikki oli omissa käsissä. Paikalla oli pelaajien sukua, ja se toi jonkin verran paineita. Meillä oli erilaiset lähtökohdat kuin vuosi sitten Classicia vastaan. TPS vei voiton ja matka jatkui Turkuun, jossa taas ratkaisun paikka”, päävalmentaja Janne Kainulainen ruotii jatkosarjan pelejä.

Janne Kainulainen kuvattuna Raholassa viime vuoden helmikuussa.

Viimeinen eli seitsemäs finaaliottelu pelattiin Hakametsän kiekkopyhätössä 27. huhtikuuta, ja kuinkas kävikään. Ottelu venyi jatkoerään, jonka aikana vieraiden Mikko Hautaniemi laukoi voittomaaliin. Tuon jälkeen hallissa oli kahden kerroksen väkeä: mestaruutta juhlivat ja suuren pettymyksen kokeneita pelaajia valmentajineen.

”Ennen tuota viimeistä ottelua joukkue oli hyvin rentoutunut, mutta oliko TPS päässyt jotenkin meidän pelaajien pään sisälle. Vaikea sanoa. Mutta nälkää jäi paljon, kun ei vieläkään saatu nostaa kannua”, toteaa Kainulainen.

KrP:n faneilta irtosi Hakametsän hallin kotipelissä yhtä hyvä kannustus kuin Raholassakin.

Vaikea alku

Nokian KrP kausi lähti käyntiin vajaa vuosi sitten. Odottamattomia asioita tapahtui.

”Molemmat maalivahdit joutuivat loukkaantuneiden listalle ja kapteeni Vili Liponen jäi pois. Noihin ei voitu varautua, mutta onneksi maalivahtipuolelle saatiin apua. Kaapo Kettunen ja Miki Saarinen alkoivat hommiin. Miro Tuomala palasi vuodenvaihteen jälkeen. Maalivahteihin emme kaatuneet”, Kainulainen ruotii kauden alkua.

KrP voitti runkosarjan, ja haastajina oli neljä muuta joukkuetta. Runkosarjassa paha kanto Classic kaadettiin kolmesti, mutta iso miinus oli Suomen cupin finaalissa tullut tappio tamperelaisille.

”Koko ajan tavoite oli olla Suomen ykkönen. Se oli realistinen tavoite. Emme ottaneet paineita runkosarjan voitosta. Puolivälierä ja välierät hoidettiin hienosti. Välierän eka peli oli meiltä kaikkien näiden sarjojen paras peli”, Kainulainen sanoo.

Mikko Laakson avausmaali kolmannen erän alussa käynnisti KrP:n takaa-ajon finaaliottelussa.

Uusia sopimuksia

Toukokuun joukkue vetää henkeä ja sen jälkeen vedetään haalarit päälle, jolloin työt alkavat.

Joukkueen kokoonpanoon tulee muutoksia. Morics Krumin, joka on usean kauden ajan kuulunut Näätien luottopelaajiin, lähtee Ruotsiin pelaamaan.

Lisäksi Nokian KrP on tehnyt yksivuotisen sopimuksen maalivahti Roni Tuonosen kanssa. Hän on hyvin liikkuva ja peliä lukeva maalivahti, joka on useamman kauden ajan lukeutunut F-liigassa kärkimaalivahtien joukkoon. Tästä Raholassa nähtiin näytteitä puolivälieräsarjassa OLS:aa vastaan.

Kuopiossa syntynyt Tuononen edusti OLS:aa kaudet 2021–2022 ja 2022–2023. Tuonosen myötä Näädillä on ensikaudella käsissään varsin monipuolinen ja tasainen maalivahtipari, jossa molemmat vahdit kuuluvat liigan eliittiin. Toinen KrP:n maalivahdeista on Miro Tuomala.

Lisäksi KrP on tehnyt 2+1-vuotisen sopimuksen 2003 syntyneen puolustaja Konsta Aron kanssa. Nuoresta iästään huolimatta Aro debytoi liigassa kaudella 2021–022 Porin Karhujen riveissä, summaten 15 ottelua tehoin 2+5. Aro on pelannut myös vasempana laitahyökkääjänä urallaan, joten kyseessä on monipuolinen ja lahjakas pelaaja, joka omaa täyden potentiaalin seuraavaan askeleeseensa urallaan, ja lähteekin hakemaan läpimurtoa liigakartalle.