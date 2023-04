Nopsin A juniorit 3–3 tasapeliin Vaasaa vastaan Menkalassa

Valmentaja harmitteli onnistumisten puutetta.

Jalkapallon A-nuorten SM-karsinnassa Nops kohtasi sunnuntaina Menkalassa hyvissä olosuhteissa Vaasan palloseuran juniorit, jotka Nops voitti ensimmäisellä kierroksella Vaasassa 2-1. Sunnuntain ottelu päättyi avausjakson (6) maaleilla pistejakoon 3–3(3-3).

”Tulos on oikeutettu. Täytyy olla tyytyväinen. VPS piti enemmän palloa, mutta se mikä tässä harmittaa on se, ettemme saa enempää onnistumisia. Olemme tehneet viimeisessä kolmessa ottelussa yhdeksän maalia, mutta pitäisi näköjään tehdä enemmän”, toteaa päävalmentaja Rami Rosenberg.

Reilun vartin jälkeen Max Siljander vei kotijoukkueen 1–0-johtoon. Sen jälkeen vajaassa kymmenessä minuutissa vaasalaiset tekivät kaksi maalia.

Jonne Rosenberg viimeisteli 38.minuutilla lukemiksi 2–2. Sama pelaaja tehtaili rangaistuspotkusta lukemiksi 3-2. Vieraat tasoittivat aivan ensimmäisen jakson lopulla lukemiksi 3-3.

Nops pääsi pelaamaan viimeiset minuutit yhden pelaajan ylivoimalla, kun VPS:n pelaaja sai punaisen kortin.

SM-sarjaan neljä pistettä

Nops on nyt pelannut 11 ottelua, joissa neljä voittoa, kaksi tasapeliä ja rasitteena viisi tappiota. Maaliero 22-20. Nops on on sarjassa seitsemäntenä juuri karsintapaikan alla. SM-sarjaan on tällä hetkellä matkaa neljä pistettä.

”Sanoin pelaajille, että ensi sunnuntaina Turussa ei ole muuta kuin ottaa kolme sarjapistettä”, jatkoi Rosenberg.

Nelosessa tappio avauksesta

Nopsin kakkosjoukkue aloitti Nelosen kauden Valkeakoskella Koskenpoikia vastaan. Kotijoukkue otti avausvoiton maalein 3-1 (3-1). Nopsin maalin viimeisteli Jukka-Pekka Sarvala. Ensi perjantaina Nops jatkaa kauttaan kotiottelussa Härmää vastaan, joka putosi viime kauden jälkeen Kolmosesta.

Nops edustusjoukkue jatkaa Suomen cupissa ja seuraavalla kierroksella se kohtaa vieraissa ÅCF:n, joka pelaa Nelosessa.