F-liigan finaalit Nokian KrP:n ja TPS:n välillä alkavat ensi perjantaina. Ensimmäinen ottelu on Raholassa. Runkopäivä oli ilmoitettu sunnuntai 16. huhtikuuta.

”Me halusimme perjantain ja siitä eteenpäin, jolloin ei ole kiekkofinaalipäiviä. Saimme tuon perjantain aloituspäiväksi. Päällekkäisyyksiä ei tule kiekon kanssa. Salibandykausi huipentuu hienoon finaaliin”, toteaa KrP:n manager Marko Salmela.

Perjantain jälkeen Turussa pelataan 16.4. Tiistaina 18.4. pelataan taas Raholassa. Neljäs kamppailu on vuorossa Turussa perjantaina 21.4.

Tarvittaessa sunnuntaina 16.4 on vuorossa mahdollinen viides loppuottelu Raholassa. 26.4. ohjelmassa on Turku ja mahdollinen seitsemäs peli on Raholassa 28. huhtikuuta.

Runkosarjassa TPS voitti kahdesti (3-2 ja 4-3). KrP:n voitto kirjattiin maalein 6-5. Jokainen ottelu päättyi maalin eroon, joten finaalista on odotettavissa tiukkaa vääntöä.

Perjantaina 14.4. Nokian KrP:n TPS:n ensimmäinen finaaliottelu alkaa kello 18.30.