BC Nokialle kirvelevä tappio – ensi viikolla ottelusarja on katkolla Helsinki Seagullsille

Korisliigan puolivälierät ovat edenneet jo toiselle kierrokselle.

Helsinki Seagulls otti toisen kiinnityksen välieräpaikkaan lauantai-iltana purkua odottavassa palloiluhallissa. Joukkue otti vierasvoiton lukemin 106–111 (33–21, 13–28, 27–35, 33–27). Näin Seagullsilla on mahdollisuus katkaista tämä ottelusarja ensi lauantaina kotisalissaan Töölön Kisahallissa.

”Todella kirvelevä tappio. Seagulls on hyökkäävä joukkue. Heillä on hyvät laiturit ja taitavia pelaajia monelle paikalle. Meidän on keksittävä viikon aikana, millä pysäyttää heidän kova hyökkäyspelinsä”, toteaa Antero Lehto (15/2/4s).

Kolmannella neljänneksellä BC Nokia menetti fokuksen peliin, kun Malik Benlevi lensi suihkuun. Hän torppasi koriin heittotilanteessa Timi Heinosta suoraan päähän. Tuomaristo tutki pitkään tilannetta ja ulosajo tuli heti. Samassa tilanteessa päävalmentaja otti jälleen kerran teknisen virheen eli tekun arvostelemalla tuomariston päätöstä.

Lauantai-illan ottelussa BC Nokian ykkösnimeksi nousi Benlevin ulosajon jälkeen Johnathan Stove, joka huilasi pitkään kahden virheen myötä ensimmäisellä puoliajalla. Stoven tilastot näyttivät 31 pistettä, kolme levypalloa ja neljä syöttöä.

Suihkukomennuksen saanut Malik Benlevi oli sillä hetkellä kentän kunkku tekemällä 23 pistettä ja ottaen kuusi levypalloa. Perrion Callandret 12/2, Alan Herndon 9/2. Suurin positiivinen yllätys oli pitkästä aikaa heittopelissä onnistunut Mikael Laihonen 11 pisteellä, ja ehti mies ottaa kahdeksan levypalloakin.

Seuraavaan peliin on viikko aikaa. Antero Lehto haluaisi pelata hiukan tiiviimmin sarjaa, mutta ymmärtää, että Kauhajoelle annetaan samat mahdollisuudet kuin muillakin joukkueilla valmistautua Euroliigan pelien kanssa.

”Tämä playoff on parasta aikaa. Muutaman päivän välein pelattuna tulisi kunnon playoff-kiimaa”, Lehto sanoo.