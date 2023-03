Ikä ei paina, mutta kolmekymppisen ei ole enää niin helppoa yhdistää aikaa vievää pelaamista ja harjoittelua muuhun elämään.

Kaisa Hurske on ollut mukana kaikissa NoU:n yhdeksän SM-mitalia hankkineessa joukkueessa. Hänellä on lisäksi hopea ja pronssi Luvian Kiekon riveissä, joten SM-mitaleja on yhteensä yksitoista.

Tämän pelikauden kruunasi vielä pääsy maajoukkueeseen, joten palkintokaapista löytyy myös MM-kulta.