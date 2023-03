Nokialainen Hadi Taslim iski pronssia Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa viikonloppuna Ruotsin Malmössä. Semifinaaleissa Nokian Boxing Clubia edustavaa Taslimia vastaan asettui koko 92-kiloisten sarjan ennakkosuosikki, Norjan Omar Shiha.

Hyvän ja vaiherikkaan ottelun jälkeen finaalipaikka meni norjalaiselle, joka iski itsensä finaalissa Pohjoismaiden mestariksi.

”Nyrkkeilyllisesti hyvä ja opettavainen reissu. Tästä on hyvä jatkaa reilun kahden viikon päästä iskettävään GeeBee -turnaukseen”, valmentaja Jani Sorola sanoo.

Turnaus isketään 13.–16. huhtikuuta Helsingin urheilutalolla. GeeBee -turnaukseen on ennakkoon ilmoittautunut ympäri maailmaa ottelijoita.

”Tätä ennen on vielä Pajulahdessa viikon mittainen kansainvälinen valmistava leiri, johon Hadi osallistuu muun Suomen maajoukkueen kanssa. Leirille on ilmoittautunut nyrkkeilijöitä Suomen lisäksi ainakin Latviasta, Virosta ja Ukrainasta”, Sorola kertoo.

”Hienoa nähdä, miten Hadi on kehittynyt, niin ihmisenä kuin nyrkkeilijänäkin, sillä hän aloitti nyrkkeilyn vasta vajaa kaksi vuotta sitten. Jo nyt hän on näyttänyt, että kun hyvä päivä osuu kohdilleen, pohjoismainen ja jopa Euroopan kärki on voitettavissa. Kunhan vain saamme kansainvälisiä turnauksia, kokemusta ja leirejä lisää alle, valmentaja Jani Sorola sanoo.