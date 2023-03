Otteluun saatiin sekamelska, kun huomattiin, että Hugo Bomanin nimi puuttui pöytäkirjasta. Pyrintö ei tehnyt asiasta protestia.

BC Nokia varmisti ykköspaikan alemmassa loppusarjassa perjantai-iltana Nokian palloiluhallilla pelatussa Pyrintö-ottelussa. BC Nokia kaatoi hienolla suorituksella Pyrinnön lukemin 100-82 (26-14, 24-27, 35-20, 15-21).

Lähes 800 katsoja sai paikan päällä todeta kotijoukkueen paremmuuden. Sarjaa on jäljellä kaksi kierrosta, ja Näätien johto Pyrintöön on kuusi pistettä. Seitsemäs sija tuo pudotuspeleissä vastaan joko Kauhajoen tai Seagullsin. Joukkueet ovat ylemmässä loppusarjassa tasapistein, mutta Kauhajoella on kolme ja Seagullsilla kaksi ottelua jäljellä. Perjantain kierroksella varmistui, että Korihait säilyy Korisliigassa ja Honka matkaa takaisin Ykköseen.