Miesten F-liigan toiseksi viimeisenä oleva ErVi vieraili muutaman päivän sisään kahdesti Pirkanmaalla. Keskiviikkona se hävisi Classicille maalein 5–12. Perjantaina kyyti oli vieläkin kylmempää, sillä Raholassa Nokian KrP pelasi kaksi erää ja laittoi jalat jarrulle kolmannessa erässä. Kotijoukkueen murskavoitto kirjattiin lopulta maalein 12–3 (5–1, 7–0, 0–2).

”Kahden erän jälkeen pelasimme pienillä kierroksilla, koska lauantai-iltana on ottelu Indiansia vastaan. Kaveri pääsi meidän kustannuksellamme peliin mukaan, mutta oli meilläkin lisäpaikkoja. Indians hävisi perjantaina ottelunsa ja siellä tulee varmasti nälkäinen joukkue”, totesi Näätien päävalmentaja Janne Kainulainen.

Heti avauserässä näki sen, ettei EräViikingit pysty laittamaan kunnon vastusta Näädille. Vielä toisessa erässä kotijoukkue laittoi palloa maaliin, mutta vauhti hiipui kolmannessa erässä ja sen voitti vieraat 0–2.

Näätien ylivoimapeli on liigan murskaavinta, ja nyt se on tehnyt 21 maalia, kun yv-pelejä on ollut 39.

Kentän maalihai oli Näätien kapteeni Joona Rantala, joka teki neljä maalia.

”Saimme hyvän startin, jolloin pystyimme säästelemään viimeisessä erässä. Meillä on yv-pelissä viisi jätkää, jotka pystyvät laukomaan, syöttelemään tehokkaasti. Me harjoittelemme paljon juuri tuota treeneissä. Lauantainen Indians-ottelu varmasti sytyttää koko joukkueen. Olemme kaksi edellistä ottelua hävinneet”, toteaa Näätien kapteeni Joona Rantala.

Nico Jonaesonin tehot olivat hienot 1+3. Henri Johansson teki kaksi maalia ja syötti yhden.

Näätien pelit jatkuvat lauantai-iltana Espoossa Indiansia vastaan, joka perjantaina hävisi paikalliskamppailussa Oilersille.