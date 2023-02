FC Inter joutui sunnuntaina Menakalassa todelliseen myllytykseen. Kotijoukkue otti voiton maalein 4–0.

Nopsin A-junnut ottivat sunnuntaina jo toisen voittonsa SM-karsinta­sarjassa.

Ensimmäinen voitto tuli viikko sitten Vaasassa, missä kotijoukkue VPS hävisi maalein 1–2. Maalareina ottelussa olivat Veeti Nieminen ja Jonne Rosenberg. Avauskierroksella Menkalassa GrIFK otti voiton .

Sunnuntaina Menkalassa vastassa ollut FC Inter joutui todelliseen myllytykseen, kun kotijoukkue otti puhtaan voiton maalein 4–0 (2–0).

”Inter oli ihmeen vaisu. Odotin kovempaa vastusta, mutta hyvä näin. Nyt ollaan kaadettu kaksi Liigan joukkuetta. Vaikka nytkin oli kuusi pelaajaa, jotka olisivat olleet aloituksessa poissa. Peräti neljä B-ikäistä oli mukana. Ville Nieminen teki rangaistus­potkusta 3–0-lukemat ja pelasi ensimmäisen tämän tason ottelun”, kertoo tyytyväinen päävalmentaja Rami Rosenberg.

Niemisen lisäksi ottelussa olivat maalareina Lari Mäkinen, Niilo Jalkanen ja Verneri Maunuksela.

Rosenberg sanoo, ettei olisi uskonut, että kolmen ottelun jälkeen koossa kaksi kolmen pisteen voittoa. Maaliero on hienosti plussalla 7–3. ”Menemme peli kerrallaan. Jos sattuu tulemaan tappio, niin siitä noustaan. Joukkue on hyvässä tilanteessa. Ensi lauantaina on matka Espooseen”.

Seuraava kotiottelu on parin viikon päästä, kun Menakalaan saapuu Ilves.