BC Nokia palasi kahden tappion jälkeen voittopolulle alemmassa loppusarjassa, kun joukkue otti lauantaina vierasvoiton tiukkojen loppuvaiheiden jälkeen Lahdessa pelatusta ottelusta lukemin 85–88 (17–22, 22–24, 15–14, 31–28).

”Oli aika erikoinen ottelu. Hetkensä oli kummallakin ottelun aikana. Tämä oli henkinen voitto, kun loppuvaiheissa meiltä putosi virheiden takia kolme pelaajaa. Saimme aika hyvin kuumennettua vastustajan Chris Clarken ja se oli yksi hyvä stoppi meiltä”, sanoo BC Nokian Antero Lehto (10/2/3s).

Viimeisen neljänneksen aikana BC Nokia karkasi parhaimmillaan 10 pisteen johtoon (76–66), mutta pistekaula hupeni kolmen pisteen johdoksi (80–83). Yksi voiton avain oli hyvässä pelivireessä ollut Niko Mattila, joka teki 25 pistettä, joihin mahtui viisi onnistunutta kolmosta.

”Meillä oli hyvä treenikausi alla. Pelin osalta meillä on ollut takkuista, mutta nyt saimme peliä oikeille raiteille. Onneksi tämä kääntyi näin päin. Vihdoin osuin ja oli aikakin tulla onnistumisia. Totta kai itseluottamusta sain tästä lisää. On helppo jatkaa kohti ensi viikkoa, jolloin on kaksi ottelua kotona. Toivottavasti siellä pallo osuu koriin samalla tavalla kuin nyt Lahdessa”, sanoo Mattila.

Hänen Korisliigan yhden ottelun piste-ennätyksensä on kesken jääneeltä kaudelta 2020–2021. Tuolloin tuli 32 pistettä Kauhajokea vastaan.

Johnathan Stove teki ensimmäisellä puoliajalla 15 pistettä, mutta sen jälkeen mies katosi ryntäilyjen myötä. Tuloksena toisella puoliajalla kaksi pistettä. Entäs muut vahvistukset: Perrion Callandret 5/3 ja pisteet avausjaksolla, Malik Benlevi 13/9 ja Alan Herndon 9/4, Mikael Laihonen 5/1, Hugo Boman 1/1.

Kentän hahmo oli Lahden Chris Clarke, joka teki kahdeksannen tripla-tuplan pelaten lähes koko toisen puoliajan neljän virheen rasittamana. Miehen saldot hulppeat 22/16/10s. Nyt mies jakaa kärkipaikan Damon Williamsin kanssa.