Pyrintö otti kauden ensimmäisen voiton BC Nokiasta tällä kaudella.

Viikko sitten lauantaina alkoi Korisliigan alempi loppusarja, ja silloin BC Nokia otti voiton Hongasta. Mutta pelit eivät jatkuneet voittoisina. Keskiviikkona Tero Vasell johdatti joukkueensa voittoon Nokialla, ja lauantaina Pyynikin palloiluhallilla Pyrintö otti kauden ensimmäisen voiton BC Nokiasta tällä kaudella. Pyrinnön kotivoitto kirjattiin aikakirjoihin lukemin 79-74 (19-21, 19-18, 24-21, 17-14).

”Meillä on vaikeuksia tehdä koreja. Tuhlaamme vapaita heittopaikkoja ja layupeja. Nyt täytyy jatkaa töitä kohti seuraavia pelejä”, totesi päävalmentaja Greg Gibson, joka nöyrästi onnitteli Pyrintöä.

Ottelun ensimmäinen puoliaika oli tasaista vääntöä ja päättyi nokialaisten pisteen johtoon lukemin 39-38.

Kolmannella neljänneksellä oli jälleen tasaisuuden merkit ja viimeiselle kympille lähdettiin Pyrinnön kahden pisteen (62-60) johdossa.

Viimeinen kymppi kulki Pyrinnön merkeissä ja lopullinen ratkaisu tuli viimeisellä minuutilla. Tuon ratkaisevan kolmosen pussin pohjalle heitti Tyler Birts. BC Nokia ei tuosta enää toipunut.

Vierasjoukkueen ykkösmies oli Pyynikillä 26 pistettä, yhdeksän levypalloa ja kolme koriin johtavaa syöttöä antanut Alan Herndon. Malik Benlevin saaliit olivat 14/4. Antero Lehto pussitti 12 pistettä.

”Pyrintö muutti puolustustaktiikkaansa ensimmäisen kympin jälkeen. Meiltä jäi tilanteet käyttämättä. Tämäkin peli oli meidän näköistä peliä. Jäimme alle 80 pisteen. Nyt puuttuu itseluottamus, mutta aikaa on vielä. Meidän ongelmat on aika lailla tuolla hyökkäyspäässä. Viisikon soljuva peli puuttuu. Koripallo on aika lailla henkimaailman juttuja. Ei siihen ole mitään hokkuspokkustemppuja ole”, toteaa Antero Lehto.

Mikael Laihonen sai 9/2, Johnathan Stoven yritykset olivat nyt aika heppoisia ja tuloksena seitsemän pistettä ja kahdeksan levypalloa. Perrion Callandret 2/7/8s, Niko Mattila 2/3/7s. Hugo Bomanin kolmossihti oli hukassa, sillä neljä yritystä jäivät torsoiksi. Toisella puoliajalla kaksi vapaaheittoa onnistui. BC Nokian kolmosyrityksiä oli 28 ja vain seitsemän upposi. Levypallopeli oli tasaista päättyen lukemiin 43-43.

”Nyt tehdään töitä harjoituksissa ja ollaan valmiita ensi lauantaina Lahtea vastaan. Toivotaan, että saadaan tuo lukko auki ja peli saadaan kulkemaan meidän tyyliin”, Lehto jatkoi.

Lahti-ottelun jälkeen seuraava kotiottelu on ystävänpäivänä 14. helmikuuta, vastassa on silloin Kobrat.