Naisten Ykkösessä ennen lauantaita kakkosena ollut FC Nokia jatkoi voittojen tiellä Harjuniityn liikuntasalissa, kun se kukisti River Vuoksin (Ruokolahti) maalein 3-1 (1-0).

Kotijoukkue teki ottelun avausmaalin 6. minuutilla ja sen viimeisteli Jenna Koskinen. Tämä olikin jakson ainoa osuma. Ottelun seuraavat maalit syntyivät viimeisen kymmenminuuttisen aikana. Ensiksi vieraat tulivat tasoihin 32. minuutilla.

Jenna Koskinen teki lukemiksi 2-1, kun pelikello näytti aikaa 37 minuuttia. Maali jäikin sitten ottelun voittomaaliksi. Vajaa minuutti tuosta Milja Puntalo teki loppulukemiksi 3-1. FC Nokia nousi kakkospaikalle 14 ottelua ja 31 pistettä. Kärjessä on valkeakoskelainen Mad Max 14/38. Kolmantena on PiPs 13/28.

FC Nokialla on jäljellä neljä ottelua ja seuraavaksi se matkustaa sarjaykkösen pakeille ensi lauantaina. Sen jälkeen on vuorossa FC Tawastia ja LLuja, nämä molemmat vieraskentällä. Viimeinen kotiottelu runkosarjassa on neljäntenä olevaa PiPs:a vastaan.