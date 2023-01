Nokialainen juoksija Antti Sainio oli voittoisa Urheiluoppilaitosten hallimestaruuskilpailuissa Helsingin Liikuntamyllyssä tiistaina, tiedottaa Suomen yleisurheiluliitto.

Sammon lukiossa Tampereella opiskeleva Sainio voitti 300 metrin matkan ajalla 34,75. Tulos jää vain sekunnin sadasosan Samuel Purolan 19-vuotiaiden halliratojen Suomen ennätyksestä. Kakkoseksi kisassa tuli helsinkiläinen Simeon Vorselman ajalla 35,24, jonka aika on 19-vuotiaiden tilaston kahdeksas.

Sainio hallitsi kisaa koko ajan finaalierässä ja juoksu yllätti myös miehen itsensäkin.

”Homma meni yli odotusten. Harjoituksissa on keskitytty kesään. Tämän oli sellainen harjoitusjuoksu, mutta aika hyvin se lähti”, Tampereen Pyrintöä edustava Sainio totesi liiton tiedotteessa.

Sainio antoi kiitoksensa äidilleen Maarit Palmroosille ja fysioterapeutilleen Ari Välitalolle.

”Äiti on tehnyt valmentajana kovasti töitä ja Ari on auttanut paljon. Minulla oli viime talvena rasitusmurtuman esiaste selässä ja nikamaliukuma. Hän pisti ne kuntoon ja hänen kanssaan on tehty tosi paljon yhteistyötä. Ilman sitä minä en juoksisi näin lujaa”, Sainio sanoi.