BC Nokia hävisi Joensuun Katajalle – Epätasaisuus vaivaa joukkuetta

BC Nokia kohtasi keskiviikkona 10. tammikuuta Joensuussa Katajan. BC Nokia on nyt selkä seinää vasten.

Koripallo Korisliigan runkosarja on loppusuoraa vaille valmis. Tiistaina Joensuussa Kataja varmisti ylemmän loppusarjapaikkansa kaatamalla BC Nokian lukemin 95–81 (21–15, 31–23, 24–22, 19–21). Katajan lisäksi ylemmän jatkosarjapaikan ovat varmistaneet KarhuBasket sekä Seagulls.

”Emme pelanneet tänä iltana hyvin. Hieno olla selkä seinää vasten, koska voimme päättää, että olemme parempia, kuin nyt olimme. Palaamme takaisin cupin välierässä perjantaina Katajaa vastaan”, toteaa päävalmentaja Greg Gibson.

Näädät on nyt kaksi kierrosta ennen loppua viidentenä (20 ott./20p). Vilpas on neljäntenä kaksi pistettä edellä. Kuudentena on Kouvot (20/20).

Ylempää loppusarjaa hamuavat vielä Pyrintö 20/18 ja Kobrat 20/18. BC Nokia kohtaa runkosarjassa vielä Pyrinnön kotona ensi viikon keskiviikkona ja lauantaina runkosarjan päätösottelussa hyvin kauden aloittaneen Kobrat, jolla on menossa raju alamäki.

Noita otteluita ennen BC Nokialla on perjantaina Helsingissä Final Fourissa eli Suomen cupissa välieräottelu Katajaa vastaan.

Pistenikkari puuttui

Tiistain ottelusta Näädiltä puuttui paras pistenikkari Johnathan Stove, jolla on kahden ottelun pelikielto Lahti-ottelusta. Stove runttasi Lahden Erik Sajantilan pelitilanteen ulkopuolella ja sai suihkukomennuksen. Stove hermostui Sajantilaan, joka selvästi rikkoi hyökkäyspäässä Stovea. Mutta kosto ei ole oikea lääke.

Stoven poissaolo näkyi Näätien pelissä ja oli yksi tappion syy. Stoven tilalla pelasi Ryan Batte, joka sai lähes 24 minuuttia peliaikaa. Tuloksena oli kahdeksan pistettä ja kolme levypalloa.

Näädät johti ottelussa pari kertaa aivan ottelun alussa. Suurimmillaan ensimmäisellä puoliajalla Katajan johto oli 14 pistettä (50–36).

Kolmannella neljänneksellä ero kasvoi suurimmillaan ollen 22 pistettä. BC Nokia nousi Niko Mattilan kahdella onnistuneella kolmosella seitsemän pisteen päähän, mutta lähemmäksi ei päästy.

Epätasaisuus vaivaa

Näätien ykkösmies oli Perrion Callandret (23/5/8s). Ensimmäisellä puoliajalla hiukan unten mailla vaeltanut Alan Herndon nousi toisella puoliajalla esiin ja tuloksena (17/4/4s).

”Täällä on mukava pelata, tunnelma on parempi kuin vanhassa hallissa. Alusta lähtien peli oli Katajan. Me yritimme vain roikkua perässä. Lopussa saimme vähän kiinni, mutta kaveri oli nyt parempi”, toteaa kaksi kautta Joensuussa pelannut Niko Mattila.

Kapteeni Antero Lehto pussitti neljä pistettä, otti yhden levypallon ja antoi neljä koriin johtavaa syöttöä.

”Kokonaisuudessa kyllä Kataja hallitsi ottelua, mutta toisella puoliajalla pääsimme kintereille. Oli hieno todeta, ettei heitetty kirvestä kaivoon, vaikka ero oli välillä 20 pistettä”, Lehto totesi.

Murheenkryyninä Lehto piti koko kauden joukkueen pelissä vaivannutta epätasaisuutta.

”Perjantaina on vuorossa sama ottelu ja meidän on parannettava, mutta riittääkö – se jää nähtäväksi”, jatkoi Lehto.

BC Nokian päävalmentaja Greg Gibson.

Gibson Hall Of Fameen

Näätien päävalmentaja lensi varhain torstaiaamuna USA:han, jossa hänet nimetään lauantaina koripallon kunniagalleriaan eli Hall of Fameen.

” Se on hieno palkinto siitä, kun olin high schoolissa valmentajana ja työ on jatkunut tähän päivään saakka valmentajana. On hieno palata sinne mistä aloitin koripallourani. Perjantain cupin välierän olen poissa ja palaan Nokialle ensi viikon alussa”, Gibson totesi.