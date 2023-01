Vuoden Soturi-nimikkeellä on painoarvoa, sillä aiemmin nimityksen on saanut itselleen muun muassa Robert Helenius.

26-vuotiaan Ivan Perälän ensimmäinen vuosi ammattinyrkkeilyssä oli menestyksekäs, tiedottaa Perälän manageri Markus Lammi. Kolmen vuoden tauolta helmikuussa palannut nokialainen teki jo ensimmäisen nyrkkeilyottelunsa jälkeen ammattinyrkkeilysopimuksen Kangasalla asuvan manageri Lammin kanssa. Vakuuttavuutta lisää se seikka, että Perälä osallistui otteluun vain vuorokauden varoitusajalla.

Varsinainen ammattinyrkkeilydebyytti tapahtui Savonlinnassa heinäkuun puolivälissä ja tämän ottelun jälkeen matka jatkui Norjan Trondheimiin, Järvenpäähän sekä Tallinnaan. Kaikissa neljässä ottelussa neljän ja puolen kuukauden aikana Perälän käsi nousi ylös voiton merkkinä.

”Järvenpään ottelussa oli lisäksi tuloksena myös ehkäpä vuoden näyttävin tyrmäys Suomessa, kun Perälä kukisti Unkarin Zoltan Lepsenyin jo ottelun avauserässä AlfaTV:n televisioimassa nyrkkeilyillassa”, Markus Lammi kertoo tiedotteessa.

Perälän omistautuneisuus ja mainiot esitykset on myös huomattu nyrkkeilyfanien joukossa, sillä Ammattinyrkkeily.net-sivuston perinteisessä ”Vuoden Soturi” -äänestyksessä Perälä pitää kärkisijaa äänimäärällä 248, kun ääniä on annettu yhteensä 805. Vuoden Soturi-nimikkeellä on painoarvoa, sillä aiemmin nimityksen on saanut itselleen muun muassa Robert Helenius.

”Perälä on edistynyt huimin askelin tämän kuluneen puolen vuoden aikana ja osoittanut todellista sitoutumista ammattinyrkkeilyyn ja sen vaatimaan harjoitteluun sekä elämäntapaan. Koko tiimin asenteena on ollut, että kehittymisen ja menestyksen eteen tehdään kaikki mahdollinen”, Lammi sanoo tiedotteessa.

Perälän on tarkoitus otella tänä vuonna kuudesta seitsemään nyrkkeilymatsia.

Urheilun liekki on syttynyt

Perälä kertoo tiedotteessa, että ammattinyrkkeily on sytyttänyt hänen sisällään uudelleen urheilun liekin.

”Haluan katsoa, kuinka pitkälle pystyn ponnistamaan. Avopuolisoni tuki on korvaamatonta työn, täysipainoisen harjoittelun ja otteluiden yhdistämisessä. Odotan innolla vuoden 2023 aikana tapahtuvia harjoitusleirejä ja otteluita. Haluan joka ottelussa tarjota viihdettä kaikille faneilleni”, Perälä sanoo tiedotteessa.

Ivan Perälän seuraava ottelu on määrä iskeä Tallinnassa helmikuun 11., minkä jälkeen kevätkaudella odottaa vielä kaksi muutakin ottelua. Lammi arvelee, että kaikkiaan tämän vuoden aikana Perälän tilille kertyy kuudesta seitsemään ottelua. Hän oli tiedotteen mukaan jo vuonna 2022 yhdessä Janne Rantasen kanssa Suomen aktiivisin ammattinyrkkeilijä, vaikka Perälän ammattilaisottelut alkoivatkin vasta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Samaa ottelutahtia on tarkoitus on Lammin mukaan jatkaa myös nyt alkaneena vuotena, mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaisesti.

”Tuo ottelutahti on osoitus Perälän taidoista ja omistautuneisuudesta sekä taustatiimin työpanoksesta ja yhteistyökumppanien tuesta”, Lammi sanoo tiedotteessa.