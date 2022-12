Tilaajille

Nokian KrP:n Oulun-reissu lauantaina tuotti kolmannen peräkkäisen voiton, kun joukkue otti vierasvoiton OLS:sta maalein 3–9 (2–2, 0–3, 1–4). TPS on sarjakärjessä 39 pisteellä, mutta se on pelannut vasta 15 ottelua, kun kakkoseksi noussut KrP on pelannut jo 18 ottelua. Näätien pistemäärä on 38. Classic 18/35. Happee ja SPV pelasivat lauantai-iltana omat ottelunsa ja jos kummatkin ottavat kolme pistettä, nousevat ne pistelukemiin 36.