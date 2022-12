Näädillä on nyt yhdeksän voittoa ja seitsemän tappiota. Parannettavaa löytyi joukkueen heittopelistä.

Ennen kymmenen päivän joulutaukoa BC Nokia kohtasi perjantai-iltana palloiluhallilla samoissa pisteissä olleen KTP:n. Lokakuussa KTP voitti 18 pisteellä kotikentällään. Nyt ottelusta muodostui tiukka kamppailu, jonka kotijoukkue hoiti kotiin numeroin 73-71 (17-16, 21-27, 17-16, 18-12).

”Jälleen ei kaunein peli, mutta tässä kohtaa emme siitä välitä. Isoin juttu oli saada voitto. Heitot ei edelleenkään uppoa (kolmoset 6/23), mutta tulemme pääsemään tästä yli. Isoin juttu oli, että pidimme sarjan toiseksi parhaan joukkueen 71 pisteessä”, totesi päävalmentaja Greg Gibson.

Näädillä on nyt yhdeksän voittoa ja seitsemän tappiota. BC Nokia on nyt viidentenä 18 pisteellä. Kobrilla on sama tilanne 16/18. Kataja on kaksi pistettä edellä, mutta yksi ottelu vähemmän pelanneena. Näätien takana on myös tiukkaa, Vilpas 15/16 ja KTP 15/16. Kauhajoki porskuttelee ykkösenä 14/24 ja Seagulls kakkosena 16/22. Kuusi ottelua jäljellä ennen loppusarjojen alkua. BC Nokialla on cupin final four tammikuun puolessa välissä.

”Tämä oli tosi tärkeä matsi ja vielä voitto lämmittää. Tukkoista meillä oli hyökkäyspäässä, mutta toisaalta saimme puolustuspäässä hyviä stoppeja. Meillä oli viikon tauko edellisestä matsista ja vastustajalla viikkoon kolme peliä. Hyvää taistelua nähtiin”, toteaa Antero Lehto (5/1/2s).

Kotkalla oli ennen tätä iltaa pistekeskiarvo 90, mutta joukkue jäi nyt 71:een.

”Meidän alun kovaa rypistystä (15-4) ei ero ottelun aikana kasvanut puolin ja toisin isoksi. Positiivinen rekordi syksyltä, mutta kyllä meidän pitää saada peli paljon tasaisemmaksi, sillä jopa ottelun aikana tulee ailahtelua”, jatkoi Lehto.

Kotijoukkueen jenkkinelikko teki yhteensä 58 pistettä. Malik Benlevi 17/8, Johnathan Stove 15/7, Perrion Callandret 11/6/5s, Alan Herndon 15/5.

Niko Mattila palasi kentälle ja tuloksena illan saaliina 7/1. Mikael Laihonen 3/5.

”Iso voitto, jonka tarvitsimme ennen joululomia. Koutsi sanoi, että vastassa on hyvä hyökkäyslevypallojoukkue ja onnistuimme pitämään heidät aisoissa”, Malik Benlevi kertoi.

Näätien kolmosten onnistuminen oli aika heikkoa, sillä 23 yritystä ja vain kuusi sisään. Kolmoslinkona oli vieraiden Vili Nyman joka upotti seitsemästä yrityksestä viisi sisään.

BC Nokia jatkaa taistelua ylemmän loppusarjan paikasta kotiottelulla joulun jälkeen keskiviikkona, kun palloiluhallille saapuu Tero Vasellin luotsaama Korihait. Vuoden viimeinen ottelu on uudenvuodenaattona Kauhajoella.