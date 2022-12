Ottelu Pyryn ja LeKin välillä ratkesi kolmannessa erässä Pyryn hyväksi maalein 3–5.

Perjantai-iltana pelattiin Lempäälässä Suomi-sarjan ottelu, jossa lempääläläinen LeKi kohtasi Nokian Pyryn. Ottelu ratkesi kolmannessa erässä, johon lähdettiin 2–2-tilanteesta. Kolmannessa erässä Pyry iski kolmesti LeKin yhtä vastaan. Näin pisteet matkasivat Nokialle Pyryn ottaessa vierasvoiton maalein 3–5 (1–1, 1–1, 1–3).

”Saimme haalarit taas niskaan ja sitä kautta tulos Lempäälästä. Pieniä sekoamisvaiheita pelin sisälle mahtui. Puolustaminen voisi meillä olla vähän aktiivisempaa”, toteaa Pyryn päävalmentaja Sakari Salmela.

Niiden jumppaus jatkuu ensi viikolla. Salmela lähetti Hempankaaren faniryhmälle suurkiitokset kannustuksesta paikan päällä.

Pyryn sankari oli kaksi maalia tehnyt Tuukka Mäntymäki sekä maalilla 26 laukausta torjunut Veli-Matti Mäkinen. LeKin maalilla Valtteri Kyllinen puuttui peliin 43 kertaa.

Pyryn muut maalarit olivat Valtteri Mäkiviinikka, Jesse Kalliosalo ja Lassi Korpela, joka pitää pistepörssin ykköspaikkaa.

Pyryllä on ykköspaikka pelattuaan 16 ottelua ja kerättynä 35 pistettä. Joukkue on tehnyt eniten maaleja sarjassa. Niitä on kertynyt 74. Omiin on mennyt 42. Kakkosena oleva JHT (Kalajoki) on tehnyt 67 maalia ja päästänyt 40 eli kaksi vähemmän kuin Pyry.

Pyryn pelit jatkuvat ensi viikonloppuna kahdella ottelulla Keski-Pohjanmaalla. Lauantaina on vuorossa RaaheK ja sunnuntaina Kalajoen reissu, kun vastassa on JHT.