Sarjakärki Max Max peittosi FC Nokian luvuin 1–3.

Naisten Ykkösen valkeakoskelainen sarjakärki Mad Max oli lauantaina liian kova vastus Nokian Harjuniityssä pelatussa ottelussa. Joukkue käytti maalipaikat paremmin kuin kotijoukkue FC Nokia. Loppulukemat 40 minuutin pelin jälkeen taululla olivat 1–3 (1–2).

”Ihan mukava kaiken kaikkiaan kärkikamppailussa, mutta meillä ei pallo kulkenut. Oli enemmänkin pystypainia. Vieraat olivat voimakkaampia kuin meidän nuoret pelaajamme. Me emme tehneet paikoista osumia”, toteaa joukkueenjohtaja Kimmo Sulonen.

Avausjaksolla vieraat tekivät kaksi ensimmäistä maaliaan ennen kuin pelikello näytti kymmenen minuuttia. Kotijoukkue sai kavennuksen 17. minuutilla, kun Elli Koivula viimeisteli maalin. Koivulan tehopisteet kuudessa ottelussa ovat 4+5=9. Tilda Pyykkönen on tehnyt seitsemän maalia ja syöttänyt yhden.

Mad Max teki 1–3-lukemat toisella jaksolla. Joukkueen kaksi maalia teki Janna Tuominen.

”Vieraat hyytyivät pikkuisen toisella jaksolla. Meidän olisi pitänyt tehdä silloin nopeampia liikkeitä. Vieraiden maalivahti Heini Lehtipuu oli kentän paras ottaen hyviä koppeja”, jatkoi Sulonen.

FC Nokia on tehnyt sarjassa eniten maaleja, 29 kappaletta, ja päästettyjäkään ei ole kuin 11.

Sarjataulukko on Mad Maxia lukuun ottamatta tasainen. Mad Maxilla on 14 pistettä ja pelattuja otteluita kuusi. Joukkue on ainoa tappioton joukkue. Sijat 2–7 ovat viiden kierroksen jälkeen kolmen pisteen sisällä toisistaan. Pipsillä on 10 pistettä, PU-62:lla 10, FC Nokialla 9, Ilves FS/2:lla 9, River Vuoksella 7 ja Tawastialla 7 pistettä.

FC Nokian seuraava ottelu on ensi viikon sunnuntaina, kun FC Tawastia saapuu Harjuniittyyn.