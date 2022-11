Esitys: Kaupunki jatkaa liikuntatilan vuokraamista Viholassa

Nokian sivistyslautakunta käsittelee kokouksessaan tällä viikolla Viholassa sijaitsevan liikuntatilan vuokraamisen jatkamista. Esityksenä on, että vuokraamista jatkettaisiin. Tila on ollut kaupungin käytössä vuodesta 2016 lähtien.

Tilaa käyttävät nokialaiset budo- ja kamppailu-urheiluseurat Nokian Judo, Boxing Club Nokia ja Nokian Karateseura Goseikan. Lisäksi tilaa käyttävät muun muassa päiväkodit ja koulut, sirkusryhmät ja pari ulkopaikkakuntalaista seuraa.

Tilan nykyinen vuokrasopimus päättyy vuoden loppuun mennessä. Tila on hyvässä kunnossa, saavutettavat ja palvelevat käyttäjiään. Kuluneen vuokrakauden aikana on myös harkittu toiminnan siirtämistä kaupungin omistamiin tiloihin. Kaupungin liikuntatilojen käyttöaste on kuitenkin korkea, eikä olemassa olevista liikuntatiloista tai muista tiloista pystytä osoittamaan kamppailu-urheilulle soveltuvia tiloja.

Ehdotuksen mukaan sivistysjohtaja esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että tilan omistavan Cibus Finland Oy:n kanssa tehdään. määräaikainen vuokrasopimus ajalle 1.1.2023–31.12.2024.