Tilaajille

Nokian Pyryn nuoret painijat lähtivät sankoin joukoin mukaan Kurun Ryhdin järjestämiin Marraspaineihin.

Marraspainit on pirkanmaalaisille nassikoille suunnattu kilpailu, jossa tavoitteena on tehdä mahdollisimman tasaiset sarjat kaikille. Tarkoituksena on tutustuttaa aloittelevat painijat kilpailujen maailmaan.