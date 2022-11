Nokian KrP:n päävalmentaja Janne Kainulainen uskoo, että hän kehittyy enemmän Australian kuin Suomen luotsina.

Janne Kainulainen on ollut viime viikot aivan erilaisen valmennushaasteen edessä kuin normaalisti Nokian KrP:n miesten liigajoukkueen kanssa.

Kainulainen on käynnissä olevissa salibandyn MM-kisoissa valmentajana. Hän ei kuuluu Suomen, Ruotsin tai muiden huippumaiden valmennusryhmään, vaan on osa Australian joukkueen valmennusta.

Australia on urheilun suurmaa, mutta salibandyssä kääpiö. Kainulainen päätyi joukkueen valmennusryhmään 2018, kun sen päävalmentaja Seppo Pulkkinen kysyi häntä tehtävään. Pulkkinen on kokenut valmentaja, joka on läheinen ja tuttu myös Kainulaiselle.

”Seppo on ollut minulle iso esikuva valmentajana ja ihmisenä. Muutaman vuoden olen nyt imenyt häneltä oppia tässä. Tämä on ollut mahtavaa aikaa ja kehittää itseäni paljon”, Kainulainen sanoo.

Australian joukkueen arki pyörii suurelta osin paikallisten voimin, apureiden, kuten Kainulainen kutsuu, vetämänä. Nämä apurit myös valitsevat käytännössä joukkueen.

Kainulainen ja Pulkkinen ovat paikalla isoissa tapahtumissa, kuten MM-kisoissa tai MM-karsinnoissa, jotka pidettiin Singaporessa alkukesästä.

”Pelaajat haluavat oppia meiltä koko ajan lisää ja lisää. Oman kehittymisen kannalta on melkein parempi olla Australian kuin Suomen valmentajana, kun pitää ihan perusasioita opettaa.”

Vertailu Suomi ja Australia salibandymaina Lisenssipelaajat: Suomi: 51 118 Australia: 1 346 Miespelaajat: Suomi: 18 464 Australia: 455 Naispelaajat: Suomi: 4 412 Australia: 290 Junioripelaajat: Suomi: 28 242 Australia: 601 Salibandyseurat: Suomi: 734 Australia: 13 Lähde: IFF

Valmennus käy joukkueen kanssa läpi lajin perustaktisia asioita. Pelaajien tekninen taitotaso on luonnollisesti heikompi kuin vaikkapa suomalaisilla tai ruotsalaisilla maajoukkuepelaajilla. Joukkueelle on silti luotu omaa pelitapaa, jota se noudattaa.

”Ei tässä mitään joonarantaloita tehdä lyhyessä ajassa”, Kainulainen tokaisee Suomen ja Nokian KrP:n hyökkääjään viitaten.

Kainulainen on käynyt Australiassa kerran paikan päällä maajoukkueen perässä, kun hän oli vetämässä pelaajille leiriä 2018 ja valitsemassa joukkuetta MM-kisoihin. Realiteetit kävivät viimeistään silloin selväksi. Australiassa ei juuri salibandyhalleja ole. Kenttien alustana toimii parketti, josta Suomessa on jo aikaa sitten päästy eroon.

Pelaajien määrässä on valtava ero Suomeen. Kansainvälisen salibandyliiton IFF:n mukaan Suomessa on esimerkiksi miehissä lisenssipelaajia 40 kertaa enemmän kuin Australiassa. Seuroja Australiassa on ainoastaan 13.

Salibandyä pelataan vain muutamalla alueella. Kainulainen luettelee Melbournen ja Perthin, jotka sijaitsevat jättimäisen maan eri päissä. Harrastusvuorot ovat tiukassa. Kainulaisen mukaan Australiassa kuitenkin on strategia kehittää lajia, eikä vain osallistua kisoihin.

Australian joukkue tuuletti villisti, kun se kaatoi sijoitusottelussa Singaporen torstaina.

Piskuisella joukolla riittää intohimoa. Jokainen Australian pelaaja on maksanut MM-kisareissusta leireineen 8 500 euroa.

”Se kertoo omistautumisesta. Pelaajat ovat täysillä mukana. Se pistää itsenikin hommiin”, Janne Kainulainen sanoo.

Kisat pelataan Sveitsissä. Australian joukkueella oli ennen turnausta leiri Tšekissä.

Millä sarjatasolla Australian maajoukkue pärjäisi Suomessa?

”Pelasimme Tšekin divarijoukkuetta vastaan ja voitimme. Se vastaa varmaan Suomen divarijoukkuetta. Varmaan pärjäisi Suomi-sarjassa ja divarin häntäpäässä.”

Suomalaiset Valmentajat MM-kisoissa Suomi: Petteri Nykky (päävalmentaja), Samu Kuitunen, Mika Kohonen, Juha Jäntti Tšekki: Joonas Naava Saksa: Ilkka Kittilä, Mika Valtonen, Paolo Keinänen Latvia: Arto Riihimäki (päävalmentaja), Teemu Varis Viro: Jari-Petri Anttila Kanada: Otto Moilanen (päävalmentaja), Henri Tuhkanen, Jarno Iijolainen Singapore: Timo Suonpää Tanska: Matti Kaipio (päävalmentaja), Tuomas Korhonen, Aake Kettunen Australia: Seppo Pulkkinen (päävalmentaja), Janne Kainulainen

Suomalainen valmennusosaaminen on ollut perinteisesti kysyttyä MM-kisamaissa. Tämänkin kertaisissa kisoissa moni maa on tukeutunut suomalaisiin valmentajiin.

Suomen joukkueen lisäksi peräti kahdeksassa joukkueessa on suomalainen pää- tai apuvalmentaja. Turnauksessa on 16 maata.

Lisäksi pienemmät maat saavat pelaaja-apua kaksoiskansalaisilta. Muiden muassa Nokian KrP:n hyökkääjä Valtteri Viitakoski pelaa jälleen Kanadan paidassa. Vuosi sitten hän takoi kovat tehot Helsingin-kisoissa ja on jatkanut nyt samaa menoa. Kanadassa pelaa myös Pirkkalan Pirkkain puolustaja Eetu Lumiala.

Australialla on muutama Ruotsi- ja Tšekki-taustainen pelaaja.

Tasoerot ovat kuitenkin yhä suuret. MM-kisojen lohkot on jaettu tason mukaan kahteen kategoriaan. Jokaisella maalla on teoriassa mahdollisuus voittaa maailmanmestaruus, mutta vain teoriassa.

”Aussipojat muistelivat, että joskus aiemmin kaikki lohkot arvottiin sekaisin. Olivat pelanneet Ruotsia vastaan 47–1. Sellaisissa peleissä nyt ei ole mitään järkeä. Nyt saamme omantasoisia pelejä alkusarjassa, ja katsotaan sitten, mitä tulee sen jälkeen”, Janne Kainulainen sanoo.

Australialaiset saattoivat tosiasiassa muistella vuoden 2010 MM-kisojen ottelua Ruotsia vastaan. Se päättyi ruotsalaisten 39–1-voittoon. Voitto on MM-kisahistorian suurinumeroisin.

Torstaina Australia voitti aamuottelussa Singaporen maalein 7–4 (2–1, 2–3, 3–0). Joukkue pelaa perjantaina turnauksen 13. sijasta Thaimaata vastaan.