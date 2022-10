Aneemisesti pelanneet BC Nokian miehet hävisivät kotiottelun viime lauantaina Kouvoille. Ei ole kehumista myöskään tiistai-illan ottelusta KTP:a vastaan.

Joukkueet olivat ennen iltaa voittaneet kumpikin kolme ottelua neljästä. BC Nokia jäi siihen, kun KTP otti komean voiton lukemin 92–74 (25–24, 23–16, 23–18, 21–16). Näin kummatkin kymenlaaksolaiset joukkueet ovat nöyryyttäneet nokialaisia.

Alkukauden otteluissa kovaa puolustanut Näädät oli nyt kuin lampaita. Heittopaikat korien tekoon aukenivat liian helposti kotijoukkueelle.

”Olemme olleet alkukaudesta onnekkaita. Voittoja on tullut yllättävänkin paljon. Vielä tässä vaiheessa ei osata tunnistaa pelaajien vahvuuksia. Tämän pelin osalta otan siitä kyllä omaan piikkiini. Olemme kärsineet alkukaudesta loukkaantumisista, emmekä ole päässeet vetämään kuin 3 vs. 3 ja 4 vs. 4 pelejä. Tästä syystä pelin kehittäminen on vielä hankalaa”, totesi Näätien pääkäskijä Greg Gibson.

Kotijoukkueen ja kentän kunkku oli Roydell Brown, joka ensimmäisellä puoliajalla upotti 25 pistettä. Toisella puoliajalla nokialaiset ottivat miestä tarkemmin kiinni, ja tuloksena oli vain kuusi pistettä lisää kokonaissaldoon.

Toisella puoliajalla kotijoukkueesta esille nousi Vili Nyman, joka teki Korisliigan ennätyksensä pisteissä 19. Levypalloja 22-vuotias peluri nappasi kahdeksan, jotka Näädät voitti 37–31.

Vierasjoukkueen parasta antia oli Alan Herndon, joka teki tupla-tuplan 20/10. Johnathan Stove sai lopulta hyvän toisen puoliajan pelistään kasaan 21 pistettä. Kotimaisten osalta Mikael Laihonen teki 12 pistettä ja otti viisi levypalloa. Antero Lehto 9/3/3s, Kalle Peltonen 5/6, Hugo Boman 3/1 ja Niko Mattilalle jo toinen peli penkin alle 1/4/4s.

Joukkueen toinen alisuorittaja jo toisessa pelissä peräkkäin oli Xavier Ford. Avausjaksolla 0/0. Toisella puoliajalla kolme pistettä ja levypalloja nolla. Kouvot-ottelussa pisteitä kertyi kuusi. Olisiko jo aika vaihtoviikoille, sillä mies ei pelaa palkkaa vastaavasti.

”Meidän korttitalomme on tällä hetkellä aika herkässä, pieni osuma kaataa sen. Kyllä me teemme hyvääkin toteutusta, mutta jos siitä lipsutaan, pääsee vastustaja aina rankaisemaan. Alkukausi on mennyt hyvin ja ehkä se on antanut hieman väärän kuvan. KTP pelaa hyvää korista ja on Roope Mäkelän näköinen joukkue, hyvä hyökkäämään”, Antero Lehto kertoi.

Kouvot yritti bonusviivan takaa 32 kertaa ja yhdeksän upposi. Nokian vastaavat luvut olivat 19, joista viisi onnistui.

BC Nokian seuraava koitos on perjantaina palloiluhallilla, kun sinne saapuu Pieti Poikolan johtama Lahti Basketball.