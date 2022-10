Nokian Uutisissa 13.10. urheilusivuilla s. 14 julkaistiin juttu HC Nokian U16-pelaajista ja maajoukkuevalinnoista. Jutussa luki, että HC Nokian U16-joukkue pelaa Mestis-tasolla, koska näin on ”ylempää määritelty”. Tämä kohta saattoi antaa virheellisen kuvan sarjojen pisteytyssysteemistä. HC Nokian pisteet eivät riittäneet SM-paikkaan, ja tästä syystä seura pelaa Mestiksessä. Sarjapaikkojen jakamiseen liittyvään pisteytykseen vaikuttavat muutkin tekijät kuin urheilullinen menestys. Mestiksestä on mahdollista nousta kevääksi SM-sarjaan, sillä syksyllä pelataan sarjakarsintoja. Jutussa ei myöskään mainittu nimeltä Matias Vanhasta, joka on aikoinaan pelannut HC Nokiassa ja valittiin niin ikään maajoukkueeseen.