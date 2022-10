Neljästä pelistä tuloksena on ollut yhtä monta voittoa ja alemman alkusarjan kärkipaikka.

Tilaajille

P22 SM-sarja on käynnistynyt Nokian KrP:ltä hyvällä näätärokilla. Neljästä pelistä tuloksena on ollut yhtä monta voittoa ja alemman alkusarjan kärkipaikka. Kahdessatoista pisteessä on myös SPV, mutta ottelun enemmän pelanneena seinäjokiset saivat poistua ensimmäinen tappio mukanaan Raholan näätäluolasta maalein 7–4 (3–0, 3–1, 1–3).