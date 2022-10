Kuusi ensikertalaista pelaajaa lähtee mukaan MM-kisoihin.

Nokian KrP:n Joona Rantala, 23, on yksi Suomen salibandymaajoukkueeseen valituista pelaajista. Salibandyn MM-kisat pelataan 5.–13. marraskuuta Sveitsissä. Pelipaikkoina ovat Zurich ja Winterhur.

Keskiviikkona päävalmentaja Petteri Nykky nimesi 20 pelaajaa ja varalle 10. Varamieslistalla ovat KrP:stä Mikko Laakso ja Juuso Ahola.

”Jotkut ovat unelmoineet lapsena jääkiekossa voittaa Stanley-cup. Minä olen salibandyssa unelmoinut MM-kisoihin pääsemisestä ja voittamisesta. Nyt se on tosi juttu. Todella hienot fiilikset. Julkistamisen jälkeen keskitytään sarjamatseihin”, toteaa Rantala.

Puolet MM-kisajoukkueesta on Tampereen Classicin pelaajia. MM-kisajoukkue kokoontuu parin viikon päästä Vierumäelle, josta matka jatkuu Italiaan. Sieltä siirrytään pari päivää ennen kisojen alkua kisapaikalle.

”Viime vuoden joulukuussa Suomessa pelatut kisat eivät päättyneet kultajuhliin, mutta nyt otetaan vieraalla maalla tuo voitto”, sanoo Rantala.

Suomi aloittaa kisat 5. marraskuuta kohtaamalla Slovakian. Heti seuraavana päivänä on vastassa kotijoukkue, jolloin hallissa on tunnelmaa. Viimeinen alkusarjan ottelu on 8. marraskuuta Norjaa vastaan.

Suomen puolivälieräottelu on 11. marraskuuta ja välieräottelu 12. marraskuuta. Mitalikamppailut pelataan 13.marraskuuta sunnuntaina.