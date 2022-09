Nopsille tärkeä voitto TP-T:sta – Nokialaisjoukkue on kiinni karsintapaikassa Kakkoseen

Jalkapallon Kolmosessa on jäljellä yksi sarjakierros, joka pelataan ensi viikon lauantaina.

Torstai-iltana Kaupin iltavaloissa Nops otti tärkeän voiton kukistaessaan tamperelaisen TP-T:n maalein 2–0 (1–0). Tämä tarkoittaa, että nokialaisjoukkue on kiinni karsintapaikassa Kakkoseen.

Nops kohtaa viimeisellä kierroksella Loiskeen kotiottelussa, joka pelataan Sääksjärvellä.

Karsintapaikasta taistelee myös tamperelainen TPV, joka on tällä hetkellä tasapisteissä Nopsin kanssa, mutta Nopsin maaliero on neljän maalin mittainen. Tasapisteissä maaliero ratkaisee, mikä tällä hetkellä on Nopsin etu.

”Viimeiset pelit on pelattava. Saattaa tulla maalikarkelot, kun kumpikin yrittää tehdä useita maaleja. Karsinnassa tulee vastustajaksi etelälohkon karsinnan ykkönen”, totesi päävalmentaja Rami Rosenberg, joka tuurasi Eero Kanervaa.

”Torstai-illan peli oli vaikea, kun ollaan pelattu nurmella, mutta nyt pelattiin tekonurmella. Meillä oli useita paikkoja, mutta vain kahdesti onnistuttiin. Myös pimeys oli harmina, vaikka valot olivatkin päällä. Tärkeä voitto”, jatkoi Rosenberg.

Torstain TP-T-ottelussa Jaakko Ahokas teki avausmaalin. Pekka Äijälä teki loppulukemiksi 2–0. Äijälä on viimeisissä otteluissa onnistunut maalien teoissa.