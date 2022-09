Antero Lehto, 38, on mieleltään ja kropaltaan nuorekas, vaikka Nokian palloiluhallin eteen parkkeerattujen mopoautojen kuskit eivät olleet edes syntyneet Lehdon liigadebyytin aikaan.

Nokian palloiluhallilla on tiistaiaamuna nuorekas tunnelma. Koululaiset ovat parkkeeranneet pihan täyteen iloisesti päriseviä, kirjavanvärisiä mopoautoja. Kun menopelit on saatu parkkiin, on aika suunnata kavereiden kanssa jutellen opintojen pariin.