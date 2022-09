Tilaajille

Jalkapallon miesten Kolmosessa NoPS kohtasi myöhään torstai-iltana ACEn Kaupissa. NoPSin vierasvoitto kirjattiin maalein 0–4 (0–2).

Tällä voitolla NoPS siirtyi sarjakärkeen pisteen erolla Palloveikkoihin, jolla oli perjantai-iltana ottelu Tamu kakkosta vastaan. Tamu ja TPV pelasivat tasapelin, joten 20 ottelun jälkeen NoPS on ykkösenä 50 pisteellä. TPV on samoissa pisteissä, mutta NoPSilla on huomattavasti parempi maalisuhde.