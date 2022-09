Tilaajille

A-poikien Ykkösessä Nops on lähellä SM-karsintapaikkaa, kun se voitti Maps:n vieraissa maalein 0–3 (0–3). Jäljellä on kolme ottelua, ja niistä riittää jopa yksi piste karsintaan.

”HooGee, jonka kohtaamme ensi sunnuntaina kotiottelussa Ikurissa, kun Nokian kentät ovat poissa käytöstä. Tuo ottelu on ratkaiseva, sillä HooGee on yhdeksän pisteen päässä. Meillä on mahdollisuus jopa kakkos- tai jopa kärkipaikkaankin”, toteaa päävalmentaja Rami Rosenberg.