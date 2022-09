Tilaajille

Miesten F-liigan lauantai-illan kamppailussa Jyväskylässä Nokian KrP osoittautui paremmaksi, kun se kukisti jatkoajalla ajassa 60.17 Happeen. Vierasvoitto kirjattiin vaiherikkaassa ottelussa maalein 7–8 (2–2, 4–1, 1–4, 0–1ja).

”Toisella erätauolla Ilja (Pantzar) piti puheen: ’hommat kotiin’. Meillä on hyvä tilanne, kun joukkueessa on johtajuutta. Jälleen kerran joukkue näytti mistä se on tehty”, sanoo päävalmentaja Janne Kainulainen.