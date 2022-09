Main ContentPlaceholder

Urheilu | Koripallo

Päävalmentaja Greg Gibson katsoo mietteliäänä tulevaan kauteen eikä usko uuteen palloiluhalliin: ”Jos ei muu auta, mennään Tallinnaan pelaamaan”

Pitkin syksyä BC Nokian harjoituksissa on ollut vain 6–8 pelaajaa. Useita pelaajia on joko loukkaantunut tai he ovat sairaana.

Päävalmentaja Greg Gibson ei aseta mitään tavoitetta tulevaan kauteen, sillä joukkue ei ole vielä valmis.

BC Nokian päävalmentaja Greg Gibson on hyvin mietteliäs viikkoa ennen Korisliigan avausta. Pitkin syksyä harjoituksissa on ollut vain 6–8 pelaajaa. ”Tällä hetkellä Antti Ahonen on loukkaantunut ja Hugo Boman on pari viikkoa poissa sairauden takia. Antero Lehto on ollut lomalla ja nyt sairaana. Myös Niko Mattila on loukkaantuneena. Harjoitukset ovat olleet vaikeita. Emme ole missään vaiheessa valmiita sarjan alkuun”, päävalmentaja Greg Gibson sanoo.