NoPS aiheutti sarjaykköselle TPV:lle kauden avaustappion

Jalkapallo Perjantai-iltana pelattiin Nokian keskuskentällä Kolmosen kahden kärkijoukkueen välinen kamppailu. Kotijoukkue NoPS otti komean voiton maalein 3–1 (0–0). Näin joukkueiden ero on viisi pistettä, kun jäljellä kummallakin on neljä ottelua. NoPSilla on ottelut PJK:a, ACEa, TP-T:a ja Loisketta vastaan. Vastaavasti TPV:n otteluiden vastustajat ovat Hakaj, TamU2, Melody ja ACE. NoPSin on voitettava kaikki neljä ottelua, ja vastaavasti TPV ei saa voittaa kahta enempää.

”Voitto maistuu todella hyvältä. Nyt oli asenne täysin kohdallaan, ja me halusimme voittaa tämän ottelun. TPV oli ihmeen vaisu, mutta se ei meitä haitannut”, toteaa NoPSin pääkäskijä Eero Kanerva.

Perjantain kamppailussa maalinteon aloitti vieraiden Emenike Mbachu, joka on pelannut aiemmin NoPSissa. Kello näytti tuolloin aikaa 49 minuuttia.

Ei kauaa NoPS miettinyt 0–1-tilannetta, sillä 54. minuutilla juniori Verneri Maunuksela tasoitti ottelun. Vajaat 70 minuuttia pelikellossa, ja Henrik Rahikainen veti komean vedon yläriman alle, josta pallo ponnahti sisään. Tämä maali olikin lopulta ottelun voittomaali. Pekka Äijälä kaunisteli lukemia 85. minuutilla tehdessään loppulukemat 3–1.

”Ensi lauantain ottelu vielä Nokialla, jonka jälkeen kolme viimeistä evakossa, kun meillä ei ole pelikenttää. Kaksi ottelua pelaamme Kaupissa ja viimeinen Loisketta vastaan ottelu on Sääksjärvellä, kun Menkala ei ole pelikunnossa. Kyllä pitäisi keskuskentän kentänhoitajat laittaa vaikkapa Lamminpäähän oppiin. Siellä kenttä on kunnossa”, päätti Kanerva keskustelun.

Lauantaina 17.9. NoPS—PJK kello 15.00 keskuskentällä.