Kausiennakko: F-liiga starttaa viikon päästä, Nokian KrP on valmis taistelemaan mitaleista – ”Hyökkäyksiin lähdetään lujaa”

Näätäjoukkue on kokenut joitakin muutoksia, ja myös sarja muuttuu, sillä F-liigassa pelataan nyt 26 ottelun sijaan 33 ottelua.

Nokian KrP:n päävalmentaja Janne Kainulainen ja luottopelaaja Joona Rantala odottavat innolla kauden alkua. Tavoitteena on parantaa viime kauden tulosta, mikä ei jätä paljon arvailuiden varaan.

Miesten salibandyn F-liiga käynnistyy syyskuun puolivälissä ja Nokian KrP, eli tutummin Näädät, aloittaa kautensa Raholassa perjantaina 16. syyskuuta. KrP kohtaa ottelussa Westend Indiansin.

”Kesä on harjoiteltu ja olemme pelanneet seitsemän harjoitusottelua. Se on mielestäni riittävä määrä. Haasteita tulee kaikille ottelujen lisääntyessä, ja miten käy, voi olla aika mysteeri, kun emme ole ammattilaisia. Joukkueessa on sekä opiskelijoita että töissä käyviä”, sanoo viime keväänä päävalmentajan pestiin siirtynyt Janne Kainulainen.